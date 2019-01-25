Надежда Шкинева nadia3110nadia3110
41 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создание контекстной рекламы (РСЯ).
Здравствуйте!Меня зовут Надежда.
Занимаюсь настройкой рекламы в рекламной сети Яндекс (РСЯ). За небольшую плату
я предлагаю составить для Вас интернет-рекламу, внедряя самые современные
технологии, вести её до положительного результата, привлекая как можно больше
клиентов в Вашу организацию!
Также предлагаю абсолютно бесплатно провести аудит для Вашего сайта.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее, ответ можете прислать на почту: [email protected], либо в скайп:nadiavaleeva
С уважением, Надежда Шкинева.
Действие аккаунта приостановлено!