Создание контекстной рекламы (РСЯ).

Здравствуйте!Меня зовут Надежда.

Занимаюсь настройкой рекламы в рекламной сети Яндекс (РСЯ). За небольшую плату

я предлагаю составить для Вас интернет-рекламу, внедряя самые современные

технологии, вести её до положительного результата, привлекая как можно больше

клиентов в Вашу организацию!

Также предлагаю абсолютно бесплатно провести аудит для Вашего сайта.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее, ответ можете прислать на почту: [email protected], либо в скайп:nadiavaleeva

С уважением, Надежда Шкинева.