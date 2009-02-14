Занимаюсь переводами...языки - русский и английский...

Егорова Надежда

29.11.1985

Сот.тел. (0555) 359917

E-mail: [email protected]

Образование

- Международный Университет Кыргызстана, факультет Экономики и Бизнеса, специальность государственное и Общественное Управление;

- Окончила экологический школу-лицей им.ак.А.Мамытова с.Бостери, Иссык-Кульской области в 2004г.;

- Училась в Американской Средней школе в г. Голиад штат Техас по программе обмена иностранных студентов, 2002-2003гг.;

- Американский лагерь журналистов, г. Сиэтл штат Вашингтон ,2002г.

Опыт работы

- Менеджер Отдела кадров турецкой строительной компании ENKA, г.Бишкек, июнь 2008-декабрь 2008;

- Переводчик (устные и письменные переводы) в неправительственной организации ОДС, 2007-2008;

- Гид-переводчик, туристическая компания « Central Asian Travel System», 2007;

- Преподаватель английского языка, центр обучения «HOTTEY», 2005-2007гг.;

- Переводческая деятельность (устный перевод с английского языка)2004-2007гг.;

- Репетитор русского языка с иностранцем волонтером, 2003-2004гг.

- Имеется опыт в сфере торговли.

Интересы/хобби

- Член баскетбольной сборной университета,2005г.;

- Член молодежной университетской организации « ФЕНИКС»;

- Финалистка программы по международному обмену FSA FLEX,2002-2003;

- Участница Американского театра, 2003г. (имеется сертификат).

Навыки

- Свободное владение английским языком;

- Грамотно выражаюсь по-русски (письменно и устно);

- Турецкий и корейский (начальный уровень);

- Знание ПК на уровне пользователя;

- Коммуникативные навыки;

- Умение работать в команде.

Награды

- Диплом Первой степени за научный доклад во внутривузовской конференции по английскому языку,2007г.;

- Президентская грамота за высокий балл на Общереспубликанском тестировании,2004г.;

- Сертификат участника Американского театра, 2003г.;

- Текущие награды Университета за отличную учебу и примерное поведение.