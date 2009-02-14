Егорова Надежда
29.11.1985
Сот.тел. (0555) 359917
E-mail: [email protected]
Образование
- Международный Университет Кыргызстана, факультет Экономики и Бизнеса, специальность государственное и Общественное Управление;
- Окончила экологический школу-лицей им.ак.А.Мамытова с.Бостери, Иссык-Кульской области в 2004г.;
- Училась в Американской Средней школе в г. Голиад штат Техас по программе обмена иностранных студентов, 2002-2003гг.;
- Американский лагерь журналистов, г. Сиэтл штат Вашингтон ,2002г.
Опыт работы
- Менеджер Отдела кадров турецкой строительной компании ENKA, г.Бишкек, июнь 2008-декабрь 2008;
- Переводчик (устные и письменные переводы) в неправительственной организации ОДС, 2007-2008;
- Гид-переводчик, туристическая компания « Central Asian Travel System», 2007;
- Преподаватель английского языка, центр обучения «HOTTEY», 2005-2007гг.;
- Переводческая деятельность (устный перевод с английского языка)2004-2007гг.;
- Репетитор русского языка с иностранцем волонтером, 2003-2004гг.
- Имеется опыт в сфере торговли.
Интересы/хобби
- Член баскетбольной сборной университета,2005г.;
- Член молодежной университетской организации « ФЕНИКС»;
- Финалистка программы по международному обмену FSA FLEX,2002-2003;
- Участница Американского театра, 2003г. (имеется сертификат).
Навыки
- Свободное владение английским языком;
- Грамотно выражаюсь по-русски (письменно и устно);
- Турецкий и корейский (начальный уровень);
- Знание ПК на уровне пользователя;
- Коммуникативные навыки;
- Умение работать в команде.
Награды
- Диплом Первой степени за научный доклад во внутривузовской конференции по английскому языку,2007г.;
- Президентская грамота за высокий балл на Общереспубликанском тестировании,2004г.;
- Сертификат участника Американского театра, 2003г.;
- Текущие награды Университета за отличную учебу и примерное поведение.