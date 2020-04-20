Продвижение бизнеса в Инстаграме

БЕСПЛАТНО упакую Инстаграм и приведу клиентов. Нет, это не заголовок для привлечения внимания. Я сейчас обучаюсь интернет-маркетингу на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграм-агентство Brand U! Мне нужно учиться на реальном проекте. Мое предложение: я на протяжении 1,5 месяцев буду продвигать ваш аккаунт: поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу. Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.

Вам не нужно будет платить мне за работу (хотя на рынке такой объем услуг обошелся бы в $300-700$)

От вас требуется:

Дать свое согласие

Передать мне логин и пароль

Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото

Выделить на рекламу от $50, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому Инстаграму (Фэйсбуку), а не мне.

Ну что, работаем?