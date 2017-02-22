Надежда Чибирькова nadiaxi0803nadiaxi0803
47 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн сайтов, лендингов качественно, быстро, дешево
1) Разработка лендингов
2) Прототип сайта бесплатно перед началом работы
3) Быстро:1-3 дня (в зависимости от длины лендинга)
4) 2 макета на выбор
5) Оплата любым удобным для вас способом по факту, либо Безопасная Сделка
6) Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки
7) При повторном обращении – скидка 500 руб.
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Портфолио
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Дизайн сайтов
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$80/час
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