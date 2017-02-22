nadiaxi0803

Надежда Чибирькова nadiaxi0803

 
47 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн сайтов, лендингов качественно, быстро, дешево

1)     Разработка лендингов

2)     Прототип сайта бесплатно перед началом работы

3)     Быстро:1-3 дня (в зависимости от длины лендинга)

4)     2 макета на выбор

5)     Оплата любым удобным для вас способом по факту, либо Безопасная Сделка

6)     Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки

7)     При повторном обращении – скидка 500 руб.

Дизайн сайтаПрототип сайта
Дизайн сайтов
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$80/час
от $10от 1 дня
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