nadiia_palaida

Профессиональная верстка сайтов (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap) с чистым кроссбраузерным валидным и адаптивным кодом.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 4.
- LESS/SCSS
- Gulp
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Реализация pixel perfect.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Доведение проекта до конца.
- Разумные цены.
Другие контакты по запросу.