nadiia_palaida

Надежда nadiia_palaida

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap) с чистым кроссбраузерным валидным и адаптивным кодом.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 4.
  • LESS/SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Реализация pixel perfect.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Доведение проекта до конца.
  • Разумные цены.
Мои проекты на Github: https://github.com/nadiia-palaida

Другие контакты по запросу.