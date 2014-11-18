nadin6041988mail

Образование

ГОУ СПО Троицкий педагогический колледж, Троицк 2005-2008, Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. ФГБОУ ВПО Челя́бинский госуда́рственный педагоги́ческий университе́т 2008-2013, Учитель русского языка и литературы

Личные качества

аккуратность; активность; быстрая обучаемость; вежливость; внимательность; высокая работоспособность; дисциплинированность;

дружелюбие; добросовестность; исполнительность; коммуникабельность;

креативность; надежность; неконфликтность; организаторские способности; организованность;

ориентация на результат; ответственность; отзывчивость; порядочность; предприимчивость;

презентабельная внешность; пунктуальность; самокритичность; самостоятельность;

способность к быстрому принятию решений; справедливость; стремление к

повышению профессионального уровня / самосовершенствованию /

профессиональному росту / развитию; стрессоустойчивость; творческий подход к

поиску способов выполнения поставленных задач; трудолюбие; уверенность в

себе; умение адаптироваться к переменам; умение работать в команде; хорошая

дикция; целеустремленность; честность; энергичность.

Увлечения

Спорт, книги, кино. (вредных привычек не имею)