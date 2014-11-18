nadin6041988mail

Образование
ГОУ СПО Троицкий педагогический колледж, Троицк 2005-2008, Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения. ФГБОУ ВПО Челя́бинский госуда́рственный педагоги́ческий университе́т 2008-2013, Учитель русского языка и литературы
Личные качества
аккуратность; активность; быстрая обучаемость; вежливость; внимательность; высокая работоспособность; дисциплинированность;
дружелюбие; добросовестность; исполнительность; коммуникабельность;
креативность; надежность; неконфликтность; организаторские способности; организованность;
ориентация на результат; ответственность; отзывчивость; порядочность; предприимчивость;
презентабельная внешность; пунктуальность; самокритичность; самостоятельность;
способность к быстрому принятию решений; справедливость; стремление к
повышению профессионального уровня / самосовершенствованию /
профессиональному росту / развитию; стрессоустойчивость; творческий подход к
поиску способов выполнения поставленных задач; трудолюбие; уверенность в
себе; умение адаптироваться к переменам; умение работать в команде; хорошая
дикция; целеустремленность; честность; энергичность.
Увлечения
Спорт, книги, кино. (вредных привычек не имею)