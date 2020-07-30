Разработаю уникальный и современный дизайн любого сайта (интернет-магазин, сайт-визитка, корпоративный сайт, landing page) с учетом всех ваших предпоч

Что Вы получаете?

Макет сайта в Figma, подготовленный к верстке (порядок в слоях)

Необходимые шрифты (если нужно)

При необходимости создание логотипа для сайта

В стоимость дизайна не входит верстка макета.

Нужно для заказа:

Для начала совместной работы от Вас необходимо ТЗ (техническое задание) на дизайн,Если нет ТЗ, можем вместе обсудить Ваши предпочтения и составить его

1. Какие задачи, должен выполнять дизайн и его функционал.

2. Целевая аудитория сайта и целевое действие (заполнить форму, оставить контакты, положить товар в корзину)

3. Ваши пожелания по цветам, стилю, шрифтам.

4. Сайты в вашей нише (если таковых нет, просто сайты) которые вам нравятся и не нравятся.

5. Желательно предоставить контент, который вы хотите видеть на сайте (фотографии, описание услуги или товара)

6. Примерная структура уникальных страниц (Например: главная, каталог, услуга, контакты, о нас, FAQ)