nadinalaber22as

Начинающий и перспективный специалист по копирайтингу.
У меня пока не так много опыта,зато свежий взгляд на тему и хорошая школа. Образование медицинское, самообразование непрерывное. Работаю по тематикам: "Медицина и здоровье", "Сад и огород", "Отношения", "Туризм и путешествия" и многое другое.
Мои услуги
Копирайтинг, рерайтинг, SEO-статьи, тексты на главную страницу сайта, описание товаров для ИМ, написание отзывов и комментариев, посты для соцсетей, транскрибация.
Я умею
Писать уникально, структурировать тексты, писать просто и без ошибок.
У меня есть
Ответственный подход, соблюдение сроков сдачи, симпатичная цена, большое желание.
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