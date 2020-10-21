nadinalaber22as

Начинающий и перспективный специалист по копирайтингу.

У меня пока не так много опыта,зато свежий взгляд на тему и хорошая школа. Образование медицинское, самообразование непрерывное. Работаю по тематикам: "Медицина и здоровье", "Сад и огород", "Отношения", "Туризм и путешествия" и многое другое.

Мои услуги

Копирайтинг, рерайтинг, SEO-статьи, тексты на главную страницу сайта, описание товаров для ИМ, написание отзывов и комментариев, посты для соцсетей, транскрибация.

Я умею

Писать уникально, структурировать тексты, писать просто и без ошибок.

У меня есть

Ответственный подход, соблюдение сроков сдачи, симпатичная цена, большое желание.