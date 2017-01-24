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Предполагаемая позиция переводчик ( работа на дому )
Образование высшее филологическое
Владение иностранными языками: английский язык ( уровень владения языком : выше среднего )
Персональная информация
есть желание учиться и совершенствовать свои навыки, я обладаю необходимыми качествами (ответственность, усердие, творческий склад ума, исполнительность, аккуратность).Опыт работы переводчиком и преподавателем. Готова выполнять большие объемы работы на дому.
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