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Предполагаемая позиция переводчик ( работа на дому )

Образование высшее филологическое

Владение иностранными языками: английский язык ( уровень владения языком : выше среднего )

Персональная информация

есть желание учиться и совершенствовать свои навыки, я обладаю необходимыми качествами (ответственность, усердие, творческий склад ума, исполнительность, аккуратность).Опыт работы переводчиком и преподавателем. Готова выполнять большие объемы работы на дому.