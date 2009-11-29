Выполнение контрольных,курсовых и рефератов.

Юридическое образование. выполняю работы в основном по юриспруденции, но был опыт написания работы по высшей математике, по туризму, по экологии, по экономике и т. д. опыт написания работ - 3 года. выполню работы быстро и недорого. ответственна, пунктуальна, нестандартно подхожу к решению проблем.