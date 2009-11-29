Надежда Остроушко nadinostrnadinostr
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Выполнение контрольных,курсовых и рефератов.
Юридическое образование. выполняю работы в основном по юриспруденции, но был опыт написания работы по высшей математике, по туризму, по экологии, по экономике и т. д. опыт написания работ - 3 года. выполню работы быстро и недорого. ответственна, пунктуальна, нестандартно подхожу к решению проблем.
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Портфолио
- Виды правонарушений546 просмотров
- Земельный кадастр415 просмотров
- Документооборот этажа гостиницы897 просмотров