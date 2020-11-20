nadiusha84

Имею высшее экономическое образование.
Навыки:
продвинутый пользователь ПК офисные программы)
создание презентаций
создание лендингов (Tilda)
организация вебинаров (Pruffme, Bizon)
английский - средний уровень
Быстро обучаюсь.
Добросовестно отношусь к выполнению задач, всегда укладываюсь в обещанные сроки, исполнительная, внимательная к деталям, умею работать с большим объемом информации и планировать свою работу, неконфликтная, всегда рада новым знаниям и опыту. Имею аналитический склад ума, умею анализировать информацию.
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