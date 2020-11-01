nadiyshkaaa

Ищу работу удалённо:
Всем привет! Меня зовут Надя.Я студентка.Хочу начать зарабатывать сама. У меня есть много целей и желаний,соответственно,и мотивация для этого всего.
Я ответственный человек.Дружелюбная,общительная,понимающая и воспитанная. Это моя первая работа,и здесь я хочу показать,что могу обеспечивать себя сама.
Предпочтительно из вакансий расположена к копирайтеру, дизайну фотографий и переводу текстов,но также могу взяться за любую работу(например,создание презентаций).
Хочу,чтобы заказчики говорили о своих предпочтениях!
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