nadiyshkaaa

Ищу работу удалённо:

Всем привет! Меня зовут Надя.Я студентка.Хочу начать зарабатывать сама. У меня есть много целей и желаний,соответственно,и мотивация для этого всего.

Я ответственный человек.Дружелюбная,общительная,понимающая и воспитанная. Это моя первая работа,и здесь я хочу показать,что могу обеспечивать себя сама.

Предпочтительно из вакансий расположена к копирайтеру, дизайну фотографий и переводу текстов,но также могу взяться за любую работу(например,создание презентаций).

Хочу,чтобы заказчики говорили о своих предпочтениях!