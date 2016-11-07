Игорь Надкерничний nadkernychnyinadkernychnyi
30 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ответственно к каждому проекту
адкерничний Ігор Володимиович 1993 року народження. Постійно проживаю та навчаюсь у м. Вінниця.
Освіта:
- 2010-2013р. Вінницький архітектурно-будівльний коледж.(Молодший спеціаліст технік з архітектурного проектування)
- 2013-2015р. Вінницький національний технічний університет. (Бакалавр будівництва)
- 2015-... Вінницький національний технічний університет. (Магістратура)
- Перебував на виробничій практиці у проектній організації "Архітектон"(2 міс.). Працював у команді детально пройшов етапи проектування.
- Працюю у проектній організації на базі універнситету, СПКБ 0.5 ставки (1.5 року). Розробляю моделі корпусів університету, займаємось
енергоаудитом будівель корпусів, визначення енергоефективності та можливі шляхи реалізаціїмодернізації.
Працюю у програмах: ArchiCAD, Artlantis Studio, АВК.
Хобі: : Архітектура, проектування, наука, спорт, малюнок.
Контакти :
- моб: +3 063 07 63 193 , + 3 098 732 57 27
- Skype : ihor1231
- mail : [email protected]
Портфолио
- Ландшафтный дизайн участка258 просмотров
- Эскизы домов458 просмотров
- Жилой дом270 просмотров
- Энергомодернизация учебного корпуса312 просмотров
- Здание проектной организации268 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#121
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#278