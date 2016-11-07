Ответственно к каждому проекту

адкерничний Ігор Володимиович 1993 року народження. Постійно проживаю та навчаюсь у м. Вінниця.

Освіта:

2010-2013р. Вінницький архітектурно-будівльний коледж.(Молодший спеціаліст технік з архітектурного проектування)

2013-2015р. Вінницький національний технічний університет. (Бакалавр будівництва)

2015-... Вінницький національний технічний університет. (Магістратура)

Перебував на виробничій практиці у проектній організації "Архітектон"(2 міс.). Працював у команді детально пройшов етапи проектування.

Працюю у проектній організації на базі універнситету, СПКБ 0.5 ставки (1.5 року). Розробляю моделі корпусів університету, займаємось енергоаудитом будівель корпусів, визначення енергоефективності та можливі шляхи реалізаціїмодернізації.

: Проектування промислових та цивільних будівель та споруд. Архітектурно-будівельна частина проекту. Дизайн-проекти приміщень,проекти ландшафтного дизайну та благоустрою території.

Працюю у програмах: ArchiCAD, Artlantis Studio, АВК.

Хобі: : Архітектура, проектування, наука, спорт, малюнок.

Контакти :