nadkernychnyi

Игорь Надкерничний nadkernychnyi

 
30 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ответственно к каждому проекту

адкерничний Ігор Володимиович 1993 року народження. Постійно проживаю та навчаюсь у м. Вінниця.

Освіта:

  • 2010-2013р. Вінницький архітектурно-будівльний коледж.(Молодший спеціаліст технік з архітектурного проектування)
  • 2013-2015р. Вінницький національний технічний університет. (Бакалавр будівництва)
  • 2015-... Вінницький національний технічний університет. (Магістратура)
Стаж:
  • Перебував на виробничій практиці у проектній організації "Архітектон"(2 міс.). Працював у команді детально пройшов етапи проектування.
  • Працюю у проектній організації на базі універнситету, СПКБ 0.5 ставки (1.5 року). Розробляю моделі корпусів університету, займаємось 

    енергоаудитом будівель корпусів, визначення енергоефективності та можливі шляхи реалізаціїмодернізації.

Навики: Проектування промислових та цивільних будівель та споруд. Архітектурно-будівельна частина проекту. Дизайн-проекти приміщень,проекти ландшафтного дизайну та благоустрою території. 

Працюю у програмах: ArchiCAD, Artlantis Studio, АВК.

Хобі: : Архітектура, проектування, наука, спорт, малюнок.

Контакти :

ArchiCAD
Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#121
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#278