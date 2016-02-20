nadoelo81

Артем Коляда nadoelo81

 
42 годаУкраина/Горловка
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание сайтов, продвижение сайтов, реклама в интернете.

Создание сайтов и продвижение сайтов (объявлений) на первые страницы в поиске. Реклама в сети интернет.

Наши преимущества!

  • Доступные цены
  • Самая эффективная реклама(рекламная компания) в интернете;
  • Выполнение работ проходит в короткие сроки;
  • Существуют региональные настройки показа Вашего сайта (ТОП-Объявления) на первых позициях в поиске по городам, областям, странам;
  • Только целевые (заинтересованные в ваших товарах, услугах) клиенты;
  • Размещение Ваших сайтов и объявлений в поиске на первых позициях в течении 24 часов.
  • Создание сайтов (объявлений «ТОП-поиск») проходит в короткие сроки 1-3 дней,
  • Размещение созданных сайтов в ТОП в течении 24 часов с момента оплаты рекламной компании.
  • Ваши товары, услуги и предложения будут всегда вверху поиска по актуальным для Вас поисковым запросам.
Для перевода в RU (рублях) карта

  • 5168 7420 1369 8554 — RU,
Для перевода в UA (гривнах) карта

  • 4731 1856 0181 2669- UA.
Вопросы по созданию сайта.

Что Вам потребуется для создания вашего сайта:

  • Наличие представления о Вашем будущем сайте. Возможно есть пример или шаблон сайта, который Вам понравился (ссылка на сайт).
  • Наличие исчерпывающей информации о Ваших товарах, предложениях или услугах. (Вы несете полную ответственность за предоставленную информацию, которая размещается на сайте.)
  • Ваши контакты.
  • Оплата хостинга 50 $/в год.
  • Оплата доменного имени сайта (см. «Домены»)
  • Стоимость «ТОП-Объявления» от 15- 50$
Контакты

Tel.:+38 (093) 477-73-80

+38 (050) 573 -51-45

Сайт: www.artemkolyada.dn.ua

E-mail: [email protected]

Skype:Kolyada981