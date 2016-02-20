Создание сайтов, продвижение сайтов, реклама в интернете.
Создание сайтов и продвижение сайтов (объявлений) на первые страницы в поиске. Реклама в сети интернет.
Наши преимущества!
- Доступные цены
- Самая эффективная реклама(рекламная компания) в интернете;
- Выполнение работ проходит в короткие сроки;
- Существуют региональные настройки показа Вашего сайта (ТОП-Объявления) на первых позициях в поиске по городам, областям, странам;
- Только целевые (заинтересованные в ваших товарах, услугах) клиенты;
- Размещение Ваших сайтов и объявлений в поиске на первых позициях в течении 24 часов.
- Создание сайтов (объявлений «ТОП-поиск») проходит в короткие сроки 1-3 дней,
- Размещение созданных сайтов в ТОП в течении 24 часов с момента оплаты рекламной компании.
- Ваши товары, услуги и предложения будут всегда вверху поиска по актуальным для Вас поисковым запросам.
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- 4731 1856 0181 2669- UA.
- Наличие представления о Вашем будущем сайте. Возможно есть пример или шаблон сайта, который Вам понравился (ссылка на сайт).
- Наличие исчерпывающей информации о Ваших товарах, предложениях или услугах. (Вы несете полную ответственность за предоставленную информацию, которая размещается на сайте.)
- Ваши контакты.
- Оплата хостинга 50 $/в год.
- Оплата доменного имени сайта (см. «Домены»)
- Стоимость «ТОП-Объявления» от 15- 50$
+38 (050) 573 -51-45
Сайт: www.artemkolyada.dn.ua
E-mail: [email protected]
Skype:Kolyada981