ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: SMM - менеджер
interra школа современных профессий
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Работа в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram
▪ Анализ целевой аудитории и конкурентов. Проведение аудита посадочной страницы
▪ Создание, оформление и ведение групп в ВКонтакте, Facebook, Instagram
▪ Разработка и написание контента
▪ Разработка дизайна контента
▪ Привлечение аудитории (подписчиков) в группу.
Работа с Текстовым/Фото/Видео контентом:
▪ Навыки работы в Photoshop, Canva, Adobe After Effects
▪ Создание рекламных баннеров
▪ Работа в видеоредакторе Movavi, Vegas Pro
▪ Монтаж и обработка видеороликов
▪ Обработка фотографий
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
● Ответственно подхожу к выполнению
работы;
● Пунктуальная (соблюдаю сроки исполнения);
● Умею поддерживать деловые и профессиональные контакты;
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