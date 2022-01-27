SMM- менеджер, дизайнер социальных сетей, изготовление и монтаж видеороликов

ОБРАЗОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: SMM - менеджер

interra школа современных профессий

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Работа в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram

▪ Анализ целевой аудитории и конкурентов. Проведение аудита посадочной страницы

▪ Создание, оформление и ведение групп в ВКонтакте, Facebook, Instagram

▪ Разработка и написание контента

▪ Разработка дизайна контента

▪ Привлечение аудитории (подписчиков) в группу.

Работа с Текстовым/Фото/Видео контентом:

▪ Навыки работы в Photoshop, Canva, Adobe After Effects

▪ Создание рекламных баннеров

▪ Работа в видеоредакторе Movavi, Vegas Pro

▪ Монтаж и обработка видеороликов

▪ Обработка фотографий

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

● Ответственно подхожу к выполнению

работы;

● Пунктуальная (соблюдаю сроки исполнения);

● Умею поддерживать деловые и профессиональные контакты;

Вам нужен SMM специалист?

Свяжитесь со мной удобным для Вас способом