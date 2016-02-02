Выполняю качественно и в срок. Все вопросы обсуждаются индивидуально.

Рефераты

1. Основы философии

2 Основы права

3. Физическая культура

4. Основы экономики

5. Экологические основы природопользования

6. Менеджмент

7. Охрана труда

8. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

9. Экономика отросли

Контрольные

1. Техническая механика

2. Строительные материалы и изделия

Курсовые

1. Экономика отрасли