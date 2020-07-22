nadya_belyaeva

Внимательно вычитываю, качественно и грамотно редактирую тексты любой сложности

Статьи, редактирование, переводы.

Доброго времени суток! Я здесь новичок. Работаю практически с любым текстом. Умею:

- писать продающие тексты, увлекательные статьи, описания товаров (укр., рус.);

- быстро и качественно печатать и перепечатывать текст, переводить из PDF и других графических форматов в WORD;

- редактировать и корректировать тексты любой сложности (укр., рус.);

- писать рефераты, по гуманитарным наукам;

- переводить с английского на русский или украинский тексты любой сложности (технический и художественный перевод).

К работе отношусь серьезно и ответственно, соблюдение сроков и взятых обязательств – гарантирую! Практически постоянно на связи.

Опыт работы более трех лет.

Буду рада сотрудничеству!)