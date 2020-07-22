nadya_belyaeva

Надежда Беляева nadya_belyaevanadya_belyaeva
36 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Внимательно вычитываю, качественно и грамотно редактирую тексты любой сложности
Статьи, редактирование, переводы.
Доброго времени суток! Я здесь новичок. Работаю практически с любым текстом. Умею:
- писать продающие тексты, увлекательные статьи, описания товаров (укр., рус.);
- быстро и качественно печатать и перепечатывать текст, переводить из PDF и других графических форматов в WORD;
- редактировать и корректировать тексты любой сложности (укр., рус.);
- писать рефераты, по гуманитарным наукам;
- переводить с английского на русский или украинский тексты любой сложности (технический и художественный перевод).
К работе отношусь серьезно и ответственно, соблюдение сроков и взятых обязательств – гарантирую! Практически постоянно на связи.
Опыт работы более трех лет.
Буду рада сотрудничеству!)