Журналист, пишу статьи на заказ. Качественно, профессионально.

Профессиональный журналист. Опыт работы более 5 лет в газете, на телевидении. Пишу статьи,репортажи, колонки новостей. Наполнение сайтов. Профессионально,качественно.

Образование: 2004 - 2009 - Московский гуманитарно-экономический институт.Специальность: Связи с общественностью. Красный диплом

Опыт работы: 2009-2010 - внештатный корреспондент газеты "Наш город", г.Комсомольск-на-Амуре, журнала "Экспресс-магазин".

2011-2012 - корреспондент программы "Вести-Комсомольск-на-Амуре". ГТРК Комсомольск-на-Амуре.

2013-2014 - корреспондент газеты "Белгородские известия", г.Белгород