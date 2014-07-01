Надежда Саушина nadya_sauschinanadya_sauschina
36 летРоссия/Белгород
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Журналист, пишу статьи на заказ. Качественно, профессионально.
Профессиональный журналист. Опыт работы более 5 лет в газете, на телевидении. Пишу статьи,репортажи, колонки новостей. Наполнение сайтов. Профессионально,качественно.
Образование: 2004 - 2009 - Московский гуманитарно-экономический институт.Специальность: Связи с общественностью. Красный диплом
Опыт работы: 2009-2010 - внештатный корреспондент газеты "Наш город", г.Комсомольск-на-Амуре, журнала "Экспресс-магазин".
2011-2012 - корреспондент программы "Вести-Комсомольск-на-Амуре". ГТРК Комсомольск-на-Амуре.
2013-2014 - корреспондент газеты "Белгородские известия", г.Белгород
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