Удобный и современный дизайн лендингов в Фигме 🔥

Привет!

Меня зовут Надя и я с радостью разработаю продающий Landing Page именно для вас! Работаю в Figma, владею Adobe Photoshop.

Наверное у вас назрел вопрос "Почему именно я? Ведь на сайте полно фрилансеров с кучей положительных отзывов". Я вам отвечу, что именно Вы можете стать первым положительным отзывом! Я много обучалась, практиковалась и готова предложить свои услуги.

Бесплатные правки

Моя главной задачей является предоставление услуги, которая вас полностью удовлетворит!

Гарантия

В течении недели после сдачи дизайна я бесплатно исправлю те нюансы, которые были замечены позже. Мне важно предоставить качественную услугу.

Контакты

-вопрос по предоплате решается при общении с заказчиком