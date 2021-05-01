Удобный и современный дизайн лендингов в Фигме 🔥
Привет!Меня зовут Надя и я с радостью разработаю продающий Landing Page именно для вас! Работаю в Figma, владею Adobe Photoshop.
Наверное у вас назрел вопрос "Почему именно я? Ведь на сайте полно фрилансеров с кучей положительных отзывов". Я вам отвечу, что именно Вы можете стать первым положительным отзывом! Я много обучалась, практиковалась и готова предложить свои услуги.
Бесплатные правкиМоя главной задачей является предоставление услуги, которая вас полностью удовлетворит!
ГарантияВ течении недели после сдачи дизайна я бесплатно исправлю те нюансы, которые были замечены позже. Мне важно предоставить качественную услугу.
Контакты
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @nadyashsh
- Viber, WhatsApp: 89996108032
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