Графический дизайнер

Опыт работы в рекламном бизнесе более 20 лет.

Позиционирование бренда и рекламное сопровождение.

Имею опыт разработки рекламных компаний, оформление презентаций.

Рекламный креатив, дизайн. Разработка наружной рекламы, а также оформление витрин, начиная с разработки идеи заканчивая ее воплощением. Весь спектр полиграфии: разработка логотипов, фирменного стиля, создание иллюстраций, дизайн. Корпоративная реклама, работа с пакетом корпоративного стиля. Разработки в области упаковки, этикетки.

По образованию художник – оформитель. Ручная работа (графика, живопись).

Владею графическими пакетами: Photoshop, CorelDraw, Illustrator, QuarkXPress, PageMaker, Adobe Acrobat, InDesign, Painter 7.

Работаю только удаленно

Контакты:

Skype - soln_nk

e-mail: [email protected]