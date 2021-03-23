Опыт работы в рекламном бизнесе более 20 лет.
Позиционирование бренда и рекламное сопровождение.
Имею опыт разработки рекламных компаний, оформление презентаций.
Рекламный креатив, дизайн. Разработка наружной рекламы, а также оформление витрин, начиная с разработки идеи заканчивая ее воплощением. Весь спектр полиграфии: разработка логотипов, фирменного стиля, создание иллюстраций, дизайн. Корпоративная реклама, работа с пакетом корпоративного стиля. Разработки в области упаковки, этикетки.
По образованию художник – оформитель. Ручная работа (графика, живопись).
Владею графическими пакетами: Photoshop, CorelDraw, Illustrator, QuarkXPress, PageMaker, Adobe Acrobat, InDesign, Painter 7.
Работаю только удаленно
Контакты:
Skype - soln_nk
e-mail: [email protected]
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