Резюме
Цели: Поиск работы по специальности – контент-менеджер.
Образование: Незаконченное высшее.
Опыт работы: Модератор форума (полтора года), 1500 размещённых объявлений.
html, joomla, adobe Photoshop CC, владею пакетом Microsoft Office, копирайтер;
Умения и навыки: баннеры, логотипы, брошюры, коллажи;
скорость печати – от 150 и выше.
Хобби: Портретная съемка, выездные фото сессии, обработка фото, вязание, вышивание, дизайн ландшафта собственного дома, благотворительность.
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