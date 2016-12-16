nahema

Анастасия nahema

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Резюме

Цели: Поиск работы по специальности – контент-менеджер.

Образование: Незаконченное высшее.

Опыт работы: Модератор форума (полтора года), 1500 размещённых объявлений.

html, joomla, adobe Photoshop CC, владею пакетом Microsoft Office, копирайтер;

Умения и навыки: баннеры, логотипы, брошюры, коллажи;  

скорость печати – от 150 и выше.

Хобби: Портретная съемка, выездные фото сессии, обработка фото, вязание, вышивание, дизайн ландшафта собственного дома, благотворительность.