Автор статей, переводчик арабского языка

Прописка: Московская область, Шатурский район,Черусти

на данный момент проживаю в Сирии, город Дамаск

образование

1998-2003 Московский Педагогический Государственный Универститет

Филологический факультет.

Специальность:учитель русского языка и литературы.

дополнительное образование

03.2003-05.2004 Курсы английского языка при МИД России

02.2006-07.2006 Курсы арабского языка

Опыт работы

2005-2006 ООО "МОЛСОК"

профиль организации оптовая продажа молочных

продуктов .

должность: супервайзер

2004-2005 ЗАО "ЗНАК КАЧЕСТВА"

профиль организации: оптовая продажа снеков.

должность: торговый представитель.

.

2003-2005 ЗАО "Торговый дом АТИ"

профиль организации: опртовая продажа

стройматерпиалов.

должность: офис-менеджер.

дополнительные сведения

знание языков: английский, арабский свободно

РС пользователь: microsoft office( word, excel), web design( adobe photoshop,adobe dreamweaver, adobe device) .

целеустремленность, пунктуальность,стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность.