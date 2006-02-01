Прописка: Московская область, Шатурский район,Черусти
на данный момент проживаю в Сирии, город Дамаск
образование
1998-2003 Московский Педагогический Государственный Универститет
Филологический факультет.
Специальность:учитель русского языка и литературы.
дополнительное образование
03.2003-05.2004 Курсы английского языка при МИД России
02.2006-07.2006 Курсы арабского языка
Опыт работы
2005-2006 ООО "МОЛСОК"
профиль организации оптовая продажа молочных
продуктов .
должность: супервайзер
2004-2005 ЗАО "ЗНАК КАЧЕСТВА"
профиль организации: оптовая продажа снеков.
должность: торговый представитель.
.
2003-2005 ЗАО "Торговый дом АТИ"
профиль организации: опртовая продажа
стройматерпиалов.
должность: офис-менеджер.
дополнительные сведения
знание языков: английский, арабский свободно
РС пользователь: microsoft office( word, excel), web design( adobe photoshop,adobe dreamweaver, adobe device) .
целеустремленность, пунктуальность,стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, аналитический склад ума, инициативность, пунктуальность.