Звукорежиссёр

Звукорежиссер

Персональная информация

Фамилия

Былина

Имя

Ярослав

Отчество

Леонидович

Дата рождения

06.11.1987

Семейное положение

холост

Адрес

г. Минск

E-mail

[email protected]

Образование

Высшее

Учебное заведение

Институт современных знаний имени А.М.Широкова

Факультет

Искусство эстрады

Специальность

Аранжировщик компьютерной музыки. Преподаватель

Год окончания

2010

Вид обучения

дневное

Стаж работызвукорежиссером — 7,5 лет.

Название фирмы

СООО «Радио Юнистар»

Должность

Звукорежиссер, режиссер радиовещания

Продолжительность

начало

Февраль 2012

окончание

Настоящее время

Краткое описание должностных обязанностей

1. Production: создание рекламных роликов, эфирных программ, запись и работа с дикторами,

оформление эфира.

2. Генерирование, сведение, редактирование плейлиста.

3. Работа в прямом эфире.

4. Диктор

Название фирмы

СП «Радио Би-Эй»

Должность

Звукорежиссер

Продолжительность

начало

Март 2011

окончание

Февраль 2012

Краткое описание должностных обязанностей

1. Запись дикторов.

2. Создание джинглов, упаковок программ.

3. Монтаж радиопередач.

4. Сведение плейлиста.

5. Контроль качества эфира.

Название фирмы

ГУО «Гимназия № 13 г. Минска»

Должность

Звукорежиссер, лаборант

Продолжительность

начало

Октябрь 2008

окончание

Сентябрь 2009

Краткое описание должностных обязанностей

1. Звукорежиссер: проведение праздничных мероприятий, подборка музыки.

2. Помощь в организации тематических праздничных мероприятий.

3. Поиск «минусовок» в интернете, работа над их редактированием.

Название фирмы

«Радио МТЗ», Минский тракторный завод

Должность

Звукорежиссер, оператор магнитной записи

Продолжительность

начало

Июль 2008

окончание

Сентябрь 2008

Краткое описание должностных обязанностей

1. Запись дикторов в студии.

2. Монтаж радиопередач.

3. Подборка музыкальных треков.

4. Обработка и улучшение записей с диктофона.

Дополнительное профессиональное обучение, награды, рекомендации

- В 2003 году окончил музыкальную школу №1 по классу «Труба».

- В 2013 году по итогам года был награжден Премией «Лучший сотрудник» в СООО

«Радио Юнистар» (за «ювелирное» решение непростых творческих задач, высокую скорость выполнения работы с неизменно высоким качеством).

- В 2014 году во второй раз получил Премию «Лучший сотрудник» в СООО «Радио

Юнистар» (за Стахановский подвиг в создании эфирных и рекламных «аудиошедевров»).

Имеются рекомендации от руководителей и коллег.

Иностранные языки

Письменный

Разговорный

Английский

Basic

Знаниепрофессиональных программ

Sonar, Cubase, Wavelab, Sound Forge, Adobe Audition, Nuendo.

Я хочу работать в компании, которая дает мне профессиональный рост, постоянное

развитие навыков и уверенность в завтрашнем дне, дружный коллектив и

поддержку.

Увлечения, интересы, хобби

- Музыка (прослушивание и самостоятельное написание, игра на музыкальных инструментах).

- Дикторские услуги (начитываю тексты для аудиороликов).

- Спорт (играю в футбол).

- Книги.