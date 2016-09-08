nality72

Наталья nality72

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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Отзывы заказчиков

vladen_tex
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Макет флаера
Спасибо большое за профессионализм и приятное сотрудничество!Оперативность, все в соответствии с ТЗ, дизайнерский,творческий подход! Очень понравилась работа и результат! Будем еще обращаться! Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством! Очень вежливый и порядочный человек. Просто ЗОЛОТО, а не заказчик! Все оперативно и быстро. Понятное адекватное техническое задание. Вся работа проходила в дружественной и доверительной атмосфере. Всем РЕКОМЕНДУЮ!
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fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Растровое изображение преобразовать в вектор
Спасибо за профессионализм и ответственный подход к заданию. Быстрая реализация, качество отменное, все в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Отдельно спасибо за то, что идете навстречу заказчику. С нашей стороны только лучшие рекомендации. Спасибо большое-большое.
Спасибо за сотрудничество!!!
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guest_14616756098321
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$12
10 баллов
9 лет назад
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Всем рекомендую данного исполнителя. Очень оперативная работа, предоставлено было несколько вариантов макета на выбор, все исправление производились быстро, на выполнение заказа ушло меньше суток. Спасибо Вам большое)
Отличный заказчик! Четкое тз и своевременная оплата! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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