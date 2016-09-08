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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
9 лет назад
Спасибо большое за профессионализм и приятное сотрудничество!Оперативность, все в соответствии с ТЗ, дизайнерский,творческий подход! Очень понравилась работа и результат! Будем еще обращаться! Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством! Очень вежливый и порядочный человек. Просто ЗОЛОТО, а не заказчик! Все оперативно и быстро. Понятное адекватное техническое задание. Вся работа проходила в дружественной и доверительной атмосфере. Всем РЕКОМЕНДУЮ!
$1
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за профессионализм и ответственный подход к заданию. Быстрая реализация, качество отменное, все в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Отдельно спасибо за то, что идете навстречу заказчику. С нашей стороны только лучшие рекомендации. Спасибо большое-большое.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!!!
$12
10 баллов
9 лет назад
Всем рекомендую данного исполнителя. Очень оперативная работа, предоставлено было несколько вариантов макета на выбор, все исправление производились быстро, на выполнение заказа ушло меньше суток. Спасибо Вам большое)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое тз и своевременная оплата! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!