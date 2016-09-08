Спасибо за профессионализм и ответственный подход к заданию. Быстрая реализация, качество отменное, все в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Отдельно спасибо за то, что идете навстречу заказчику. С нашей стороны только лучшие рекомендации. Спасибо большое-большое.