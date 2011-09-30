Отличный копирайт, рерайт, перевод, редактирование по доступной цене!

Здравствуйте, меня зовут Дарья, мне 23 года, я из Москвы

Образование:

1. высшее гуманитарное - 2010 - Московский Педагогический Государственный Университет, специальность журналистика.

Пишу как уникальные тексты, так и рерайт. Нахожусь в сотрудничестве по переводу с/на английский язык. Работаю оперативно, готова быстро и качественно наполнить Ваш сайт контентом различной тематики.

Я - исполнительный и ответственный человек, всегда найду возможность связаться с заказчиком в случае форс-мажора. Всегда соблюдаю сроки договора. Напишу для вас как рекламные, так и информационные материалы.

Готова всегда приступить к сотрудничеству.