Отличный копирайт, рерайт, перевод, редактирование по доступной цене!
Здравствуйте, меня зовут Дарья, мне 23 года, я из Москвы
Образование:
1. высшее гуманитарное - 2010 - Московский Педагогический Государственный Университет, специальность журналистика.
Пишу как уникальные тексты, так и рерайт. Нахожусь в сотрудничестве по переводу с/на английский язык. Работаю оперативно, готова быстро и качественно наполнить Ваш сайт контентом различной тематики.
Я - исполнительный и ответственный человек, всегда найду возможность связаться с заказчиком в случае форс-мажора. Всегда соблюдаю сроки договора. Напишу для вас как рекламные, так и информационные материалы.
Готова всегда приступить к сотрудничеству.
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