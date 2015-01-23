namester

Андрей namester

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка названий для вашего бизнеса.

Отзывы заказчиков

IspanecMigel
Михаил 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Название для монтажной организации
Предложил сразу несколько хороших названий. И все в точку! Рекомендую.
Остались только приятные впечатления от сотрудничества.
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
от $70
от 3 дней
#56