Привет. Меня зовут Анастасия - я копирайтер. За моими плечами нет 1000 курсов от псевдопрофессионалов, но зато есть опыт и желание развиваться.

Я с любовью и заботой отношусь к каждой своей задаче.

Как я работаю:

1. Разговор с заказчиком, определение задач.

Вы хотите классную статью или действительно продаваемый текст? Мы поговорим с вами и обсудим все ваши желания и предпочтения, разберемся с вашей ЦА.

2. Сама напишу себе ТЗ.

После того, как мы разберемся с основой, я сама составлю себе ТЗ. Это позволит сэкономить ваше время и приблизит вас на один шаг к готовому продукту.

3. Моя работа - это любовь. Я отвечаю за качество и результат своих работ.

Сроки работ устанавливаются по этапно:

сначала структура, потом я присылаю черновик, и только в конце готовый текст.



Контакты:

Тел: 89269892130

mail: [email protected]

Тг: @nammsme

ВК: zefn_z