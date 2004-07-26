Привет. Меня зовут Анастасия - я копирайтер. За моими плечами нет 1000 курсов от псевдопрофессионалов, но зато есть опыт и желание развиваться.
Я с любовью и заботой отношусь к каждой своей задаче.
Как я работаю:
1. Разговор с заказчиком, определение задач.
Вы хотите классную статью или действительно продаваемый текст? Мы поговорим с вами и обсудим все ваши желания и предпочтения, разберемся с вашей ЦА.
2. Сама напишу себе ТЗ.
После того, как мы разберемся с основой, я сама составлю себе ТЗ. Это позволит сэкономить ваше время и приблизит вас на один шаг к готовому продукту.
3. Моя работа - это любовь. Я отвечаю за качество и результат своих работ.
Сроки работ устанавливаются по этапно:
сначала структура, потом я присылаю черновик, и только в конце готовый текст.
Контакты:
Тел: 89269892130
mail: [email protected]
Тг: @nammsme
ВК: zefn_z