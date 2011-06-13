Полиграфический дизайн любой сложности, полный цикл работ

Весь спектр полиграфических услуг: от визитки до глянцевого журнала или сложного каталога.

Полный цикл работ: от создания концепции и составления технического задания до предпечатной подготовки и сопровождения в типографии. Со мной работают коллеги: художник, бильд-редактор, копирайтер, фотограф. Возможно привлечение специалистов другого профиля для выполнения работ любой сложности, в том числе и для веб-дизайна.

Сжатые сроки, высокое качество работы. При заказе нескольких позиций - скидки. Как правило, я работаю по предоплате 30% или по официальному договору.

Мой опыт в полиграфии - более 10 лет. Работал арт-директором в нескольких глянцевых журналах, создавал издания с нуля, организовывал работу редакции.