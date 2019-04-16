nanatupuriya

Нана nanatupuriya

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ответственный дизайнер:) Дизайн и верстка полиграфии любой сложности, создание логотипа, дизайн продукции.

Индивидуальный подход к каждому заказу!

  • Разработка логотипов;
  • Разработка дизайна продукции;
  • Разработка полиграфической продукции;
  • Разработка наружной рекламы;
  • Веб баннеры, оформление соц сетей.
Схема работы со мной:

  • Вы предоставляете полную информацию или заполняете, предоставленный мной, бриф;
  • Согласование цены и сроков выполнения проекта;
  • Разработка и презентация оговоренного количества вариантов дизайна;
  • Правки, доработка понравившегося варианта;
  • Оплата.
  • Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;
  • Обмен отзывами.
Контакты: 

Почта: [email protected]

WhatsApp, Viber: +79818735510

Вконтактеhttps://vk.com/nanatupuriya

Facebook: https://www.facebook.com/nana.tupuriya

Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
нет рейтинга