Ответственный дизайнер:) Дизайн и верстка полиграфии любой сложности, создание логотипа, дизайн продукции.
Индивидуальный подход к каждому заказу!
- Разработка логотипов;
- Разработка дизайна продукции;
- Разработка полиграфической продукции;
- Разработка наружной рекламы;
- Веб баннеры, оформление соц сетей.
- Вы предоставляете полную информацию или заполняете, предоставленный мной, бриф;
- Согласование цены и сроков выполнения проекта;
- Разработка и презентация оговоренного количества вариантов дизайна;
- Правки, доработка понравившегося варианта;
- Оплата.
- Вы получаете исходники в любом нужном Вам формате;
- Обмен отзывами.
Почта: [email protected]
WhatsApp, Viber: +79818735510
Вконтакте: https://vk.com/nanatupuriya
Facebook: https://www.facebook.com/nana.tupuriya
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Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
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Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от 2 дней
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