nancy_vig8

Художник-мастер.
Приветствую.
В сфере графического дизайна работаю около 3 лет и стараюсь всячески развиваться в этом направлении.
Процесс создания работы проходит всегда очень волнующе.
Когда у меня появляется идея, то я прописываю в общих чертах ее историю, потом ищу ресурсы к работе, дальше составляю композицию.
К работе я всегда отношусь с полной ответсвенностью и серьезностью, стараюсь работать качественно.
Владею программами: Adobe Photoshop.
Создаю фото-арты.
Создаю коллажи.
Создаю аватарки.
Обработка ваших фотографий.
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