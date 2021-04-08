nancy_vig8

Художник-мастер.

Приветствую.

В сфере графического дизайна работаю около 3 лет и стараюсь всячески развиваться в этом направлении.

Процесс создания работы проходит всегда очень волнующе.

Когда у меня появляется идея, то я прописываю в общих чертах ее историю, потом ищу ресурсы к работе, дальше составляю композицию.

К работе я всегда отношусь с полной ответсвенностью и серьезностью, стараюсь работать качественно.

Владею программами: Adobe Photoshop.

Создаю фото-арты.

Создаю коллажи.

Создаю аватарки.

Обработка ваших фотографий.