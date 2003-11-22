Привет, я Рита, мне 17. Учусь на 131й специальности - Инженерия программного обеспечения. Свободно владею программами Microsoft Office(Word, PowerPoint, Excel, Access) , такими программами пакета Adobe как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premier Pro, Lightroom, а также способна легко вести коммуникацию в любом месенджере вне зависимости от языка(русский, украинский, румынский). Могу легко делать афиши, шаблоны, презентации для PP, редактировать фотографии, писать тексты, делать небольшие иллюстрации, монтировать видео, создавать и работать с базами данных и таблицами.