nanny13

Татьяна Облог nanny13

 
40 летРоссия/Ессентуки
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Тексты любой сложности. SEO оптимизация. Наполнение сайтов.

Здравствуйте, уважаемые заказчики! 

Пишу грамотно и осмысленно, соблюдаю ТЗ и поставленные сроки, к работе отношусь ответственно. Могу создавать уникальный, легко читаемый контент на любую тематику.  В случае, если я прежде не работала с интересующей Вас тематикой, это не значит, что я не способна разобраться с материалом и справиться с заданием. Впрочем, я адекватно оцениваю свои силы, и могу отказаться от работы, если моих знаний и навыков недостаточно для её выполнения.

Также предлагаю наполнение сайта "под ключ" - написание всех необходимых текстов, от главной страницы до описания услуг, способов оплаты и т.д.

Профессиональные навыки:

  • Ведение проектов по созданию интернет-сайтов различного типа сложности.
  • Продвижение сайтов по позициям в поисковых системах.
  • Анализ конкуренции в сегменте, сайтов-конкурентов.
  • Составление семантического ядра.
  • Техническая и контентная оптимизация сайта.
  • Аналитика (работа с яндекс метрикой и google analytics; составление отчетов по источникам трафика, поведенческим факторам и т.д.).
  • Работа со специализированными сервисами (Яндекс.Вебмастер, инструменты для веб-мастеров Google, кабинет вебмастера mail.ru и др.).
  • Работа с контентом сайта (обновление информации на сайтах компании, написание уникальных текстов и статей для веб-сайтов, подборка актуальных фотоматериалов, заполнение текстовыми материалами сайта.).
  • Аудит и составление рекомендаций по изменению сайта.
  • Формирование ТЗ, поиск и постановка задач сторонним специалистам (программистам, копирайтерам, дизайнерам). Отслеживание качества выполненных работ.

    Дополнительные навыки:

  • Базовые знания Html и CSS.
  • Отличное знание CMS Joomla, CMS Made Simple, 1С - Битрикс, WordPress.
  • Способность разобраться с любой CMS.
Мои работы:

http://dr-shatilov.ru/ - работа с клиентом, наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом. Продвижение в поисковых системах.

https://artessa.ru/ - наполнение сайта уникальным контентом, поисковая оптимизация и продвижение в поисковых системах по ключевым словам.

http://dent-r.ru/ - работа с клиентом, наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом.

http://implantcenter.su/ - работа с клиентом, наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом. Продвижение в поисковых системах.

http://www.dia-tour.ru/ - наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом.

http://sudexpert-centr.ru/ - наполнение сайта уникальным контентом. Продвижение в поисковых системах.

http://po-putevke.ru/ - наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом.

http://mtelegraph.ru/ - наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом.

Контакты

Email: [email protected]

WordPressHTMLCSSJoomlaБитриксСемантическое ядроSEO-оптимизация1С-Битрикс