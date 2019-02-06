Тексты любой сложности. SEO оптимизация. Наполнение сайтов.

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Пишу грамотно и осмысленно, соблюдаю ТЗ и поставленные сроки, к работе отношусь ответственно. Могу создавать уникальный, легко читаемый контент на любую тематику. В случае, если я прежде не работала с интересующей Вас тематикой, это не значит, что я не способна разобраться с материалом и справиться с заданием. Впрочем, я адекватно оцениваю свои силы, и могу отказаться от работы, если моих знаний и навыков недостаточно для её выполнения.

Также предлагаю наполнение сайта "под ключ" - написание всех необходимых текстов, от главной страницы до описания услуг, способов оплаты и т.д.

Профессиональные навыки:

Ведение проектов по созданию интернет-сайтов различного типа сложности.

Продвижение сайтов по позициям в поисковых системах.

Анализ конкуренции в сегменте, сайтов-конкурентов.

Составление семантического ядра.

Техническая и контентная оптимизация сайта.

Аналитика (работа с яндекс метрикой и google analytics; составление отчетов по источникам трафика, поведенческим факторам и т.д.).

Работа со специализированными сервисами (Яндекс.Вебмастер, инструменты для веб-мастеров Google, кабинет вебмастера mail.ru и др.).

Работа с контентом сайта (обновление информации на сайтах компании, написание уникальных текстов и статей для веб-сайтов, подборка актуальных фотоматериалов, заполнение текстовыми материалами сайта.).

Аудит и составление рекомендаций по изменению сайта.

Формирование ТЗ, поиск и постановка задач сторонним специалистам (программистам, копирайтерам, дизайнерам). Отслеживание качества выполненных работ. Дополнительные навыки:

Базовые знания Html и CSS.

Отличное знание CMS Joomla, CMS Made Simple, 1С - Битрикс, WordPress.

Способность разобраться с любой CMS.

http://dr-shatilov.ru/ - работа с клиентом, наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом. Продвижение в поисковых системах.

https://artessa.ru/ - наполнение сайта уникальным контентом, поисковая оптимизация и продвижение в поисковых системах по ключевым словам.

http://dent-r.ru/ - работа с клиентом, наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом.

http://implantcenter.su/ - работа с клиентом, наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом. Продвижение в поисковых системах.

http://www.dia-tour.ru/ - наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом.

http://sudexpert-centr.ru/ - наполнение сайта уникальным контентом. Продвижение в поисковых системах.

http://po-putevke.ru/ - наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом.

http://mtelegraph.ru/ - наполнение сайта уникальным графическим и текстовым контентом.

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Email: [email protected]