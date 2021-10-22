Иван Кадуркин napoleontotalwarnapoleontotalwar
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Актер дубляжа.
Привет, меня зовут Кадуркин Иван. Я перевожу, озвучиваю и и дублирую.
мой канал на youtube - https://www.youtube.com/channel/UCbWiIeCcWbWbm_sSl7WogHA?view_as=subscriber
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Прощание Чарльза - Люди Икс: Темный Феникс149 просмотров
- Бунин127 просмотров
- Привет!124 просмотра
- A story.129 просмотров
- Реклама119 просмотров
- Покемон: Детектив Пикачу - Русский трейлер128 просмотров
- Зависая с Дэвидом Духовны102 просмотра
- Озвучивание140 просмотров
- Atomic John - канал на youtube153 просмотра