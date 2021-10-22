napoleontotalwar

Иван Кадуркин napoleontotalwar

 
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Актер дубляжа.

Привет, меня зовут Кадуркин Иван. Я перевожу, озвучиваю и и дублирую.

мой канал на youtube - https://www.youtube.com/channel/UCbWiIeCcWbWbm_sSl7WogHA?view_as=subscriber

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