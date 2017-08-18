Naprok - аутстаффинговая компания, предоставляющая Full-stack разработчиков на рынок Северной Америки и Австралии. Наши услуги заключаются в поиске и подборе программистов для компаний, которые в данный момент нуждаются в девелоперах, специализирующихся на таких технологиях, как Ruby on Rails, PHP и Java.

При аутстаффинговой модели Ваш работник продолжает работать на своем рабочем месте, но при этом все обязанности работодателя выполняет другая компания.

Мы работаем, как с агентствами, так и с фрилансерами. Именно в данный момент для нас является приоритетом найти Full-stack Ruby on Rails разработчиков.