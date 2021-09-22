Я переведу ваш документ PDF, изображение, аудио/видео в текст в течение 24 часов

Я очень хорошо владею MS Word, MS Excel и Ms Powerpoint.

Я могу помочь вам, если у вас есть книга, электронная книга, физический файл, аудио/видео или любой другой контент, написанный на странице, которую вы хотите преобразовать в цифровой / текстовый / Word / Excel или любой другой требуемый формат. Никакими программами и сервисами не пользуюсь, так как они неэффективны.

Я могу конвертировать:

Рукописные скрипты

Изображений

Презентации PowerPoint

Рукописи

PDF

в требуемый формат (текстовый файл, файл Word, файл Excel и т. д.)

Я сделаю расшифровку любого количества страниц со 100% качеством и с очень быстрой доставкой!

Напишите мне, и мы найдем для вас лучшее решение! :) Я очень хочу проделать отличную работу, дайте мне шанс, и вы не пожалеете!