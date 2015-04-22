narasimhan

Доброго времени суток !
Меня зовут Андрей ,имею круглосуточный доступ онлайн.:)
Предоставляемые услуги:
- Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
- Создание сообществ ( оформление, первичное наполнение)
- Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)
- Привлечение целевой аудитории в сообщества (новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)
- Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
- Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями