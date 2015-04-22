narasimhan

Андрей narasimhan

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Доброго времени суток !

Меня зовут Андрей ,имею круглосуточный доступ онлайн.:)

Предоставляемые услуги:

  • Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
  • Создание сообществ ( оформление, первичное наполнение)
  • Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)
  • Привлечение целевой аудитории в сообщества (новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)
  • Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
  • Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями