narcissablack

Корректор
Образование
Уральский Федеральный университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, кафедра русского языка, специальность - Издательское дело и редактирование, 2007-2012, по специальности “Специалист книжного дела”
Опыт беспрерывной работы в издательской сфере - 2 года.
Навыки корректуры публицистических, рекламных, учебных, художественных текстов. Опыт корректорской работы с печатными журналами, газетами, новостными и информационными сайтами.
Профессиональные навыки: отличное знание русского языка, грамотная письменная и устная речь, языковое чутье, внимательность, аккуратность, ответственность, высокая скорость чтения.
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