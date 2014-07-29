narcissablack

Ольга narcissablack

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Корректор

Образование

Уральский Федеральный университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, кафедра русского языка, специальность - Издательское дело и редактирование, 2007-2012, по специальности “Специалист книжного дела”

Опыт беспрерывной работы в издательской сфере - 2 года.

Навыки корректуры публицистических, рекламных, учебных, художественных текстов. Опыт корректорской работы с печатными журналами, газетами, новостными и информационными сайтами.

Профессиональные навыки: отличное знание русского языка, грамотная письменная и устная речь, языковое чутье, внимательность, аккуратность, ответственность, высокая скорость чтения.