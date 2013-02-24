Разработчик cms и веб дизайнер
Образование:
2004-2005, 2007-2010 в 4-ом курсе Государственного инженерного
университета Армении, факультет кибернетики,
промышленная электроника
Компьютерные знания и навыки:
MS Office (Word, Excel, Access), Adobe Photoshop,
Macromedia Dreamweaver,WindowsXP, Windows Vista,7etc.
Языки программирования:
HTML, CSS,joomla,virtuemart.
Готовил сайты www.mozarteum.am, www.defleur-studio.ru, www.flower-zart.ru ...
Ремонт компьютеров, устранение технических и программных неполадок.
Иконки и Пиксель-арт
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от $10
от 30 дней
#1032
Анимация
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от $30
от 50 дней
#1037
Интерьеры и Экстерьеры
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от $50
от 100 дней
#1159
Фотосъемка
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от $50
от 100 дней
#1404
Фирменный стиль
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от $50
от 100 дней
#1505
Наружная реклама
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от $50
от 100 дней
#1768
Дизайн продукции
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от $50
от 100 дней
#1946
Баннеры
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от $50
от 100 дней
#3791
Логотипы и Знаки
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от $35
от 90 дней
#4086
Дизайн сайтов
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от $150
от 300 дней
#6062