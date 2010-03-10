Копирайтинг, переводы, веб-дизайн

Февраль 2007 – настоящее время - PR-manager; part-time web-designer

-подготовка и написание пресс-релизов, написание статей для внутреннего корпоративного издания, освещение специальных мероприятий, адаптация и компиляция специализированных материалов из иностранных изданий, мониторинг упоминаний в прессе и Интернете, копирайтинг

- креативные решения, web-design

разработка фирменного стиля, разработка брендбуков,создание "с нуля" дизайна веб-сайта www.myvolvo.in.ua www.carset.kiev.ua, www.ardenz.com.ua, www.valiza-tour.kiev.ua

-дизайн листовок, буклетов, оригинал-макетов для размещения на биллбордах; подготовка и вёрстка макетов в прессу; дизайн POS материалов

Август 2006 - февраль 2007 – переводчик, контент-менеджер

Начиная с 2004 – переводчик и ассистент на научных и образовательных мероприятиях

2003 – 2009 Внештатный переводчик для Интернет агентств, написание научных статей, эссе, юридической документации.

Специальные навыки:

Свободно владею английским, русским, украинским языками; Немецкий язык –средний уровень.

Опытный пользователь Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4