Февраль 2007 – настоящее время - PR-manager; part-time web-designer
-подготовка и написание пресс-релизов, написание статей для внутреннего корпоративного издания, освещение специальных мероприятий, адаптация и компиляция специализированных материалов из иностранных изданий, мониторинг упоминаний в прессе и Интернете, копирайтинг
- креативные решения, web-design
разработка фирменного стиля, разработка брендбуков,создание "с нуля" дизайна веб-сайта www.myvolvo.in.ua www.carset.kiev.ua, www.ardenz.com.ua, www.valiza-tour.kiev.ua
-дизайн листовок, буклетов, оригинал-макетов для размещения на биллбордах; подготовка и вёрстка макетов в прессу; дизайн POS материалов
Август 2006 - февраль 2007 – переводчик, контент-менеджер
Начиная с 2004 – переводчик и ассистент на научных и образовательных мероприятиях
2003 – 2009 Внештатный переводчик для Интернет агентств, написание научных статей, эссе, юридической документации.
Специальные навыки:
Свободно владею английским, русским, украинским языками; Немецкий язык –средний уровень.
Опытный пользователь Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4
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