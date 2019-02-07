Программист, дизайнер, переводчик, администратор

Моё портфолио Вы можете увидеть [ здесь ]

Программирование, переводы, писательское дело, веб-дизайн и серверное администрирование являются моими хобби уже на протяжении долгого времени - свои навыки в них совершенствую с десяти лет, поэтому на текущий момент мой общий стаж - около 15 лет. Знание разных языков (английский, русский и украинский - на уровне родного; французский и немецкий - на среднем уровне; эстонский, китайский, корейский и вьетнамский - на начальном уровне) позволяет мне понимать людей из разных стран, что даёт больший эффект от сотрудничества.

В своей сфере, в которой я обладаю опытом, также предоставляю услуги коучинга и консалтинга.

Ищу подработку в сфере своего опыта для того, чтобы получить больше практики и эффективного стажа наравне с вознаграждением за труд, то есть, вывести хобби на профессиональный уровень.