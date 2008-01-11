Ищу постоянную или удаленную работу WEB мастером в Москве и области (Ярославское направление)

О СЕБЕ

Дата рождения: 21.02.1980

Пол: Мужской

Гражданство: Россия

Город: Москва

Уровень образования: Высшее

Основное образование:

Сентябрь/1997 - Июнь/2001 КГТУ

Инженер-программист

ЦЕЛЬ

Область деятельности: Интернет-технологии

Предполагаемая должность: Web-мастер, Web-программист

Ожидаемый уровень дохода: от 1400 USD в месяц

График работы: полная занятость

ОПЫТ РАБОТЫ

• Сентябрь/2001 - Февраль/2002 ComputerWorld Казань - СМИ

Технический директор, web master

Поддержка сети, разработка и сопровождение сайтов, статьи и интернет-обзоры

• Февраль/2002 - Июль/2002 ComFest - Учебный центр

преподаватель, web master

Преподавание курсов "Программирование в Delphi" и "Web дизайн", разработка и поддержка сайта

• ноябрь/2003 - ноябрь/2004 - RusExpoGroup

Руководитель Web проектов.

• ноябрь/2004 - май/2006 - Vesco Group

Web developer.

• май/2006 - апрель/2007 - Московский Риэлторский Центр

Руководитель Web проектов.

• март/2007 - Июль/2007 - World Music Channel

Web - программист.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

• HTML (сертификат RetraTech)

• CSS

• PHP (сертификат МГТУ им. Баумана)

• JavaScript

• MySQL

• FLASH

• DELPHI

Создание сайтов с "нуля", разработка CMS с использование шаблонов, AJAX, XML. Поддержка, сопровождение и раскрутка.

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

• Macromedia DREAMWEAVER

• TopSTYLE

• Zend Studio

• SwishMax

• Borland Delphi

• Jasc PaintShop pro

• AnimationShop

• Adobe PhotoShop

• Adobe Illustrator

Это мое краткое резюме по поиску работы web мастером web программистом. По требованию могу предоставить расширенное резюме