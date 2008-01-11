Ищу постоянную или удаленную работу WEB мастером в Москве и области (Ярославское направление)
О СЕБЕ
Дата рождения: 21.02.1980
Пол: Мужской
Гражданство: Россия
Город: Москва
Уровень образования: Высшее
Основное образование:
Сентябрь/1997 - Июнь/2001 КГТУ
Инженер-программист
ЦЕЛЬ
Область деятельности: Интернет-технологии
Предполагаемая должность: Web-мастер, Web-программист
Ожидаемый уровень дохода: от 1400 USD в месяц
График работы: полная занятость
ОПЫТ РАБОТЫ
• Сентябрь/2001 - Февраль/2002 ComputerWorld Казань - СМИ
Технический директор, web master
Поддержка сети, разработка и сопровождение сайтов, статьи и интернет-обзоры
• Февраль/2002 - Июль/2002 ComFest - Учебный центр
преподаватель, web master
Преподавание курсов "Программирование в Delphi" и "Web дизайн", разработка и поддержка сайта
• ноябрь/2003 - ноябрь/2004 - RusExpoGroup
Руководитель Web проектов.
• ноябрь/2004 - май/2006 - Vesco Group
Web developer.
• май/2006 - апрель/2007 - Московский Риэлторский Центр
Руководитель Web проектов.
• март/2007 - Июль/2007 - World Music Channel
Web - программист.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
• HTML (сертификат RetraTech)
• CSS
• PHP (сертификат МГТУ им. Баумана)
• JavaScript
• MySQL
• FLASH
• DELPHI
Создание сайтов с "нуля", разработка CMS с использование шаблонов, AJAX, XML. Поддержка, сопровождение и раскрутка.
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
• Macromedia DREAMWEAVER
• TopSTYLE
• Zend Studio
• SwishMax
• Borland Delphi
• Jasc PaintShop pro
• AnimationShop
• Adobe PhotoShop
• Adobe Illustrator
Это мое краткое резюме по поиску работы web мастером web программистом. По требованию могу предоставить расширенное резюме