Рерайтинг/копирайтинг — всегда высокая уникальность! Сроки не срываю!
Образование: высшее, музыкально-педагогическое
Опыт работы в сфере музыкального образования 8 лет.
Близкие темы:
- музыка;
- музыкальное образование;
- культура и искусство;
- история;
- фильмы и сериалы;
- кулинария;
- компьютерные игры;
- косметика;
- парфюмерия;
- одежда, мода и пр.
Профессиональные и личные качества:
- ответственно подхожу к работе;
- стремлюсь к повышению профессионального уровня;
- хорошо усваиваю новую информацию;
- коммуникабельная;
- адекватно реагирую на конструктивную критику.
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