nas26

Анастасия nas26

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Рерайтинг/копирайтинг — всегда высокая уникальность! Сроки не срываю!

Образование: высшее, музыкально-педагогическое

Опыт работы в сфере музыкального образования 8 лет.

Близкие темы:

  • музыка;
  • музыкальное образование;
  • культура и искусство;
  • история;
  • фильмы и сериалы;
  • кулинария;
  • компьютерные игры;
  • косметика;
  • парфюмерия;
  • одежда, мода и пр.
Но это не значит, что на другие темы я не пишу. 

Профессиональные и личные качества:

  • ответственно подхожу к работе;
  • стремлюсь к повышению профессионального уровня;
  • хорошо усваиваю новую информацию;
  • коммуникабельная;
  • адекватно реагирую на конструктивную критику.