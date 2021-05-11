Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код.

Привет!

Меня зовут Владислав, и я HTML-верстальщик.

Уже больше 1 года я занимаюсь любимым делом - версткой сайтов: от самых

простых одностраничников и визиток до больших порталов и соцсетей.

Несколько слов о технологиях, которые я использую

Trello – для отслеживание прогресса;

BEM - Для валидного кода

SCSS – использую компонентный подход при написании стилей;

Flexbox – для быстрой и качественной верстки;

JS, jQuerу – для реализации поведения и анимации;

Git - чтобы ничего не потерялось.

Основные плюсы работы со мной

Гарантия качества

Больше всего не люблю, когда из-за ошибок в верстке и заказчик, и я

теряем время на их исправление, именно поэтому я стараюсь сразу сделать

настолько качественно, насколько это возможно. А также, в течение месяца

после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты,

которые могут появиться при программировании или заполнении контентом.

Возможность держать руку на пульсе проекта

Под каждый проект я создаю доску в Trello, где можно отслеживать

прогресс и оперативно вносить правки и предложения. Также, всё, что я

делаю, автоматически загружается на тестовый сервер, что позволяет

наблюдать за развитием проекта и контролировать качество выполнения.

Адаптивность

Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.

Кроссбраузерность

Результат выглядит одинаково во всех браузерах и устройствах.

Высокая скорость загрузки

Я оптимизирую все файлы так, чтобы скорость загрузки страницы была

максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.

Верстаю из любой программы

Будь-то Figma, XD, Photoshop, Sketch, Illustrator, Zeplin, и т.д.

Моё резюме *клик*

Мои контакты

Телефон: +38 (066)-40-74-012 (также можно связаться в Telegram)

E-mail: [email protected]

Skype: [email protected]

GitHub: Смотрите Репозитории

Время работы:

Пн-Пт - 07:00-22:00;

Сб-Вс - по договоренности.

Оплату можно осуществить одним из способов:

- Безопасная сделка;

- Карта Приват или Mono;

С наилучшими пожеланиями,

Владислав.