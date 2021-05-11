Привет!
Меня зовут Владислав, и я HTML-верстальщик.
Уже больше 1 года я занимаюсь любимым делом - версткой сайтов: от самых
простых одностраничников и визиток до больших порталов и соцсетей.
Несколько слов о технологиях, которые я использую
Trello – для отслеживание прогресса;
BEM - Для валидного кода
SCSS – использую компонентный подход при написании стилей;
Flexbox – для быстрой и качественной верстки;
JS, jQuerу – для реализации поведения и анимации;
Git - чтобы ничего не потерялось.
Основные плюсы работы со мной
Гарантия качества
Больше всего не люблю, когда из-за ошибок в верстке и заказчик, и я
теряем время на их исправление, именно поэтому я стараюсь сразу сделать
настолько качественно, насколько это возможно. А также, в течение месяца
после сдачи работы, я быстро и бесплатно исправляю все недочеты,
которые могут появиться при программировании или заполнении контентом.
Возможность держать руку на пульсе проекта
Под каждый проект я создаю доску в Trello, где можно отслеживать
прогресс и оперативно вносить правки и предложения. Также, всё, что я
делаю, автоматически загружается на тестовый сервер, что позволяет
наблюдать за развитием проекта и контролировать качество выполнения.
Адаптивность
Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.
Кроссбраузерность
Результат выглядит одинаково во всех браузерах и устройствах.
Высокая скорость загрузки
Я оптимизирую все файлы так, чтобы скорость загрузки страницы была
максимальной. Ваши клиенты не уйдут, не дождавшись загрузки сайта.
Верстаю из любой программы
Будь-то Figma, XD, Photoshop, Sketch, Illustrator, Zeplin, и т.д.
Моё резюме
*клик*
Мои контакты
Телефон: +38 (066)-40-74-012 (также можно связаться в Telegram)
E-mail: [email protected]
Skype: [email protected]
GitHub: Смотрите Репозитории
Время работы:
Пн-Пт - 07:00-22:00;
Сб-Вс - по договоренности.
Оплату можно осуществить одним из способов:
- Безопасная сделка;
- Карта Приват или Mono;
С наилучшими пожеланиями,
Владислав.
Портфолио
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