Опыт работы

Август 2004 — настоящее время: ООО "Связьсервис" Петрозаводск, http://sampo.ru

Инженер службы технической поддержки

Обеспечение информацией клиента-абонента компании и предоставление квалифицированной консультационной помощи по телефону, электронной почте. Ведение базы данных абонентов. Настройка системного и прикладного программного обеспечения.

Высшее образование:

2005 Петрозаводский государственный университет , Петрозаводск

Математический факультет, Прикладная математика и информатика

Дополнительное образование

2007 Центр дополнительного образования , Петрозаводск

Бухгалтер средней категории.