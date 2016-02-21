Опыт работы
Август 2004 — настоящее время: ООО "Связьсервис" Петрозаводск, http://sampo.ru
Инженер службы технической поддержки
Обеспечение информацией клиента-абонента компании и предоставление квалифицированной консультационной помощи по телефону, электронной почте. Ведение базы данных абонентов. Настройка системного и прикладного программного обеспечения.
Высшее образование:
2005 Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск
Математический факультет, Прикладная математика и информатика
Дополнительное образование
2007 Центр дополнительного образования, Петрозаводск
Бухгалтер средней категории.