nasalismv

Мария nasalismv

 
42 годаРоссия/Петрозаводск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

 

Опыт работы        

Август 2004 — настоящее время:   ООО "Связьсервис"  Петрозаводск, http://sampo.ru

                                                          Инженер службы технической поддержки

Обеспечение информацией клиента-абонента компании и предоставление квалифицированной консультационной помощи по телефону, электронной почте. Ведение базы данных абонентов. Настройка системного и прикладного программного обеспечения.     

 

Высшее образование:    

2005                                                  Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск

                                                          Математический факультет, Прикладная математика и информатика       

Дополнительное образование

2007                                                  Центр дополнительного образования, Петрозаводск

                                                          Бухгалтер средней категории.     