У издательского дома «Губернiя» много разных интернет-проектов: «Губернiя Daily», REP. ru, новый сайт, запуск которого намечен на осень, другие, пока не анонсированные ресурсы. Наша компания быстро развивается и уже сегодня наши сайты привлекают более полумиллиона читателей ...