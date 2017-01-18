У издательского дома «Губернiя» много разных интернет-проектов: «Губернiя Daily», REP. ru, новый сайт, запуск которого намечен на осень, другие, пока не анонсированные ресурсы. Наша компания быстро развивается и уже сегодня наши сайты привлекают более полумиллиона читателей ...
- Переводы14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо составить краткое описание проекта дома. Из исходников фото фасадов и планировка. Количество домов 15 шт. Пример описания: Проект дома рассчитан на семью 5-6 человек. Стандартная площадь готового дома примерно 90 квадратных метров. Строительство может быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо анимировать баннер в формате HTML5.Анимация3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Существуют планировки домов, но: 1. Изображения не очень хорошего качества 2. Обозначения на русском языке, а использовать их планируется на Финском сайте. (Можно заменить названия помещений, на расстановку мебели)Архитектура зданий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна консультация .по работе с системой Яндекс Дзен. 1. Каким требованиям должен соответствовать ресурс, чтобы попасть в ранжирование. 2. Какие действия необходимо предпринимать, для увеличения трафика. 3. Влияет ли наличие канала, на ранжирование.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищу специалиста, для сопровождения Интернет магазина на 1С Битрикс. Виды работ: - настройка импорта товаров из БД - настройка товарных фильтров под разные категории товров - создание страниц - подключение дополнительных модулей - написание и создание модулей - настройка рассылки - и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста для сопровождения сайта на 1С Битрикс. Интернет магазин Шины и Диски1С-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение Интернет магазина Шины и Диски на Финском языке rengasplanet.fiПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо продвижение Интернет магазина Шины и Диски на Финском языке rengasplanet.fiПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
У Интернет магазинов на платформе 1С Битрикс существуют стандартные HTML шаблоны писем, для отправки клиентам. Задача: изменить дизайн письма, под фирменный стиль магазина.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для постоянного обновления контента, производится подбор специалиста. Интересует стоимость изготовления подобного баннера.Баннеры24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать стандарт работы Начальника Отдела рекламы в газету. Примерная структура: 1. Основные термины и определения. 2. Регламент работы. 3. Общие требования. 4. Проведение утренней планерки. ...Подбор персонала (HR)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть изображение. Необходимо перерисовать и разделить 2 передних слоя со зданиями. Прорисовать необходимо в большом разрешении. Для облегчения работы, это виды Петрозаводска, все эти здания есть на фото в интернете, полное соответствие не обязательно.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо отредактировать трек, заменив соло гитару в 3 частях, на обычное сопровождение.Аудиомонтаж4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо наложить музыку на видео с телефона. Съемка велась вертикально, поэтому видео узкое, необходимо наложить эффект, чтобы можно было смотреть на IPAD и ПК. Также необходимо подогнать продолжительность музыки, под видео. Видео на 1 ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт10 лет назад
Интернет магазину lentorg24.ru требуется специалист по обработке изображений. В месяц от 50 до 70 изображений. Цена 10 р. за фото.Обработка фотографий14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сопровождение новостей для группы Вконтакте Интернет-магазина lentorg24.ru Стоимость изготовления 3$, формат во вложении. Количество от 3 до 5 баннеров в неделю.Баннеры4 заявкиЗакрыт11 лет назад