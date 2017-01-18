nash11

Владимир nash11

 
38 летРоссия/Петрозаводск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Подготовить описания домов.
Отличный заказчик! Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень качественная работа, точно в срок.
Ответный отзыв
dear1308
Игорь 
56 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Перерисовать планировки для домов из дерева.
Хорошо поработали. Быстрая оплата. Рекомендую
Качественная работа, с учетом всех пожеланий. Очень адекватные цены. Приятно работать.
Ответный отзыв
CubaJ
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Сопровождение сайта на 1с битрикс
Чёткие задачи, своевременная оплата. Всё хорошо, рекомендую!
Все четко. Быстрая работа. Не жалеет времени на объяснение и обучение многим моментам. Хорошие и ценные рекомендации по доработке сайта.
Ответный отзыв
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Прорисовать картинку
Отличный заказчик, ТЗ, своевременная оплата.
Отличная работа
Ответный отзыв