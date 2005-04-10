Если Вы являетесь владельцем тематического сайта (возможно с проплаченым доменом и хостингом) от которого хотите избавиться в силу потере интереса к нему (либо другим причинам) с удовольствием приобрету его... Просьба мифических сумм не называть, разработку новых ...
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
нужен скрипт сайтов наподобе: http://www.stih.ru http://www.stihi.ru http://zhurnal.lib.ru и т.д. тз: Необходимы возможности вывода статистики по: авторам, названию произведений, жанру, уровню автора, дате публикации, рецензиям, оценке читателей, количеству читателей, оценке компетентного жюри, статусу о прочтении. Необходимы возможности изменения логина на выбранный автором ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Если Вы являетесь владельцем тематического сайта (возможно с проплаченым доменом и хостингом) от которого хотите избавиться в силу потере интереса к нему (либо другим причинам) с удовольствием приобрету его... Просьба мифических сумм не называть... Рассмотрю любые варианты...Экономика и Право18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Нужен сайт - БИРЖА ТРУДА - аналог job.ru... Безопасный и многофункциональный...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $30
Нужен модуль литературного салона. Необходимы возможности вывода статистики по: авторам, названию произведений, жанру, уровню автора, дате публикации, рецензиям, оценке читателей, количеству читателей, оценке компетентного жюри, статусу о прочтении. Необходимы возможности изменения логина на выбранный автором псевдоним, фиксации ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт19 лет назад
- $10
Нужен сайт литературного салона, а лучше такой модуль для PHP-NUKE . Необходимы возможности вывода статистики по: авторам, названию произведений, жанру, уровню автора, дате публикации, рецензиям, оценке читателей, количеству читателей, оценке компетентного жюри, статусу о прочтении. Необходимы ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт19 лет назад