Если Вы являетесь владельцем тематического сайта (возможно с проплаченым доменом и хостингом) от которого хотите избавиться в силу потере интереса к нему (либо другим причинам) с удовольствием приобрету его... Просьба мифических сумм не называть, разработку новых ...