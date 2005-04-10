nashavtor

Гость nashavtor

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Куплю готовый работающий тематический сайт.

    Если Вы являетесь владельцем тематического сайта (возможно с проплаченым доменом и хостингом) от которого хотите избавиться в силу потере интереса к нему (либо другим причинам) с удовольствием приобрету его... Просьба мифических сумм не называть, разработку новых ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт литературного салона новых авторов

    $10

    нужен скрипт сайтов наподобе: http://www.stih.ru http://www.stihi.ru http://zhurnal.lib.ru и т.д. тз: Необходимы возможности вывода статистики по: авторам, названию произведений, жанру, уровню автора, дате публикации, рецензиям, оценке читателей, количеству читателей, оценке компетентного жюри, статусу о прочтении. Необходимы возможности изменения логина на выбранный автором ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Куплю готовые работающие тематические сайты с доменом и хостингом.

    $50

    Если Вы являетесь владельцем тематического сайта (возможно с проплаченым доменом и хостингом) от которого хотите избавиться в силу потере интереса к нему (либо другим причинам) с удовольствием приобрету его... Просьба мифических сумм не называть... Рассмотрю любые варианты...

    Экономика и Право18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Модуль для PHP-NUKE (ver/7.3) либо отдельный сайт

    $30

    Нужен модуль литературного салона. Необходимы возможности вывода статистики по: авторам, названию произведений, жанру, уровню автора, дате публикации, рецензиям, оценке читателей, количеству читателей, оценке компетентного жюри, статусу о прочтении. Необходимы возможности изменения логина на выбранный автором псевдоним, фиксации ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    19 лет назад

  • Литературный салон

    $10

    Нужен сайт литературного салона, а лучше такой модуль для PHP-NUKE . Необходимы возможности вывода статистики по: авторам, названию произведений, жанру, уровню автора, дате публикации, рецензиям, оценке читателей, количеству читателей, оценке компетентного жюри, статусу о прочтении. Необходимы ...

    PHP
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    19 лет назад