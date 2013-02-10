Друзья! Нужны люди для написания статей для сайта. Несколько тематик: - обзоры (музеев, гостиниц и хостелов, баз отдыха и т.д. –на основе информации из Интернета); ...
Большой опыт работы с сайтами и интернет-магазинами, есть свои интернет-проекты.
Предлагаю услуги:
- наполнение сайтов,
- рерайт;
- размещение товаров интернет-магазинов,
- наполнение групп в соц.сетях;
- набор текстов.
- Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Нужен исполнитель для небольшой и простой монотонной работы. Нужно: 1. Сохранить несколько сотен картинок с веб-страницы и скинуть мне в архиве. 2. Набрать тексты с pdf-документа. Работа простая, справится любой школьник. Оплата ...Редактирование и Корректура34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать для сайта несколько статей. Для начала статью на тему "Народы Урала". Требования: - от 3-4 тысяч символов; - уникальность текста 100% или близко к этому; ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Нужно перенести сайты с одного хостинга на другой, сохранив их полную работоспособность (сайты на Джумле). А также понять причину, по которой вместо ряда страниц сайта открывается лишь белый экран, и помочь решить эту ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $32
Нужна помощь в удалении вирусов с сайтов (три сайта на одном хостинге), на Джумле. А также помочь избежать повторных заражений. Бюджет - 1 тыс.руб. Оплата WebMoney.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно установить на сайт форум phpbb, добавить модули с Яндекс.Директ, Adsense, а также счетчик. Оплата - 500 руб.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Несколько дней назад с сайтов (три небольших сайта на одном хостинге) стали рассылаться тысячи спам-сообщений. Удалил появившиеся при этом подозрительные файлы, на которые указал сканер хостинга, но не помогло. Нужно найти и удалить ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $16
Нужно сделать красивую шапку для сайта про реки, 500 руб.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно нарастить ссылочную массу на сайт о достопримечательностях и истории Урала. Ссылки должны быть постоянными, размещаться на постоянной основе на сайтах схожей тематики (не каталоги!). Пишите предложения и стоимость.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно устранить проблему с многочисленными дублями в K2 на Джумле (например, одну и ту же страничку Яндекс видитпрактически во всех категориях, а не только в "родной"). На сайте установлен sh404SEF, но сайт перестает ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад