nashural

Павел nashural

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Большой опыт работы с сайтами и интернет-магазинами, есть свои интернет-проекты. 

Предлагаю услуги: 

  • наполнение сайтов,
  • рерайт;
  • размещение товаров интернет-магазинов,
  • наполнение групп в соц.сетях;
  • набор текстов.
Обращайтесь, сделаю все быстро и качественно за назначенную Вами цену!

  • Написание статей

    Друзья! Нужны люди для написания статей для сайта. Несколько тематик: - обзоры (музеев, гостиниц и хостелов, баз отдыха и т.д. –на основе информации из Интернета); ...

    Написание статей
    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простая работа за небольшие деньги

    $2

    Нужен исполнитель для небольшой и простой монотонной работы. Нужно:  1. Сохранить несколько сотен картинок с веб-страницы и скинуть мне в архиве.  2. Набрать тексты с pdf-документа.  Работа простая, справится любой школьник. Оплата ...

    Редактирование и Корректура34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать статьи

    Нужно написать для сайта несколько статей. Для начала статью на тему "Народы Урала". Требования: - от 3-4 тысяч символов; - уникальность текста 100% или близко к этому; ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перенести сайты на другой хостинг.

    $15

    Нужно перенести сайты с одного хостинга на другой, сохранив их полную работоспособность (сайты на Джумле). А также понять причину, по которой вместо ряда страниц сайта открывается лишь белый экран, и помочь решить эту ...

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удалить вирусы (Джумла)

    $32

    Нужна помощь в удалении вирусов с сайтов (три сайта на одном хостинге), на Джумле. А также помочь избежать повторных заражений. Бюджет - 1 тыс.руб. Оплата WebMoney.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Найти и удалить вирусы с сайтов

    Несколько дней назад с сайтов (три небольших сайта на одном хостинге) стали рассылаться тысячи спам-сообщений. Удалил появившиеся при этом подозрительные файлы, на которые указал сканер хостинга, но не помогло. Нужно найти и удалить ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наращивание ссылочной массы

    Нужно нарастить ссылочную массу на сайт о достопримечательностях и истории Урала. Ссылки должны быть постоянными, размещаться на постоянной основе на сайтах схожей тематики (не каталоги!). Пишите предложения и стоимость.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устранить проблему с дублями в K2 (Джумла)

    Нужно устранить проблему с многочисленными дублями в K2 на Джумле (например, одну и ту же страничку Яндекс видитпрактически во всех категориях, а не только в "родной"). На сайте установлен sh404SEF, но сайт перестает ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Написать статьи
Павел, спасибо Вам за интересный проект! Получила огромное удовольствие от выполнения задания и от общения с Вами.
Алиса великолепно справилась с работой. Показала себя очень ответственным и просто хорошим человеком! Тему статьи раскрыла максимально полно, при написании даже консультировалась со специалистами. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Удалить вирусы (Джумла)
Joomla
Был рад помочь. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Доволен совместной работой, все выполнено отлично.
Ответный отзыв
VANSU-Design
Анатолий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделать красивую шапку для сайта
Спасибо, обращайтесь еще.
Быстро и качественно выполнил работу. Остался доволен!
Ответный отзыв
alodiy
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Установить форум
Павел, всегда готов Вам помочь!
Денис очень помог, сделал все быстро и качественно. Рекомендую!
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