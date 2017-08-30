nasnastya12

Анастасия Проценко nasnastya12

 
25 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заполнить Google- таблицу

    $9

    Дополнить таблицу [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MiGY9Y7g9_Pu8heZUv5qStU2-oxbRP5AoLdlZNVgtDA/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MiGY9Y7g9_Pu8heZUv5qStU2-oxbRP5AoLdlZNVgtDA/edit#gid=0[/url] (запросите доступ на редактирование).Сделать еще 500 записей. Задача:- Находить сайты, которые занимаются продажей техники. Категории: "видеокамеры", "фотоаппараты", "фототехника" (и другие синонимы), "экшн-камеры", "vr-очки". Искать их в таком порядке. - Заполнить всем, что ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад