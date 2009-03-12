Разработка дизайнов полиграфической продукции различной сложности, разработка фирменного стиля и представительских пакетов (полиграфия, сувенирная продукция), подготовка макетов различной сложности к офсетной и цифровой печати. Верстка.
При необходимости – написание статей, составление комментариев, используемых в разрабатываемой продукции – в прозе или стихотворной форме.
Мои плюсы:
-хорошее знание офисного пакета, отличное владение основными дизайнерскими программами: Photoshop, Illustator, CorelDraw; работа в QuarkXPress, PageMaker, In Design (все на базе Windows)
-опыт prepress-подготовки полноцветных макетов, конвертация содержимого из офисного пакета программ в дизайнерские форматы, автоматическая нумерация в больших объемах (CorelDraw, PageMaker), работа с форматом PDF, сканирование позитивов и негативов, ретушь
-знакомство с постпечатной обработкой, позволяющее реально оценивать возможность изготовления нестандартной продукции
-рисунок от руки (карандаш, тушь, акварель), академический рисунок и живопись, бумажное конструирование (упаковка), работа с тканью и др. материалами в различных техниках
-имеется опыт написания статей на различные темы (журнал «5 минут», газета «СтудДень», «Волжский комсомолец»
- АБМП114 просмотров
- Визитки139 просмотров
- Календарь перекидной А3155 просмотров
- Карманный календарь "Самара"143 просмотра
- Костер "Эволюционируй!"142 просмотра