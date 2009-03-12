Полиграфия, фирменный стиль, графика, хэнд-мейт, и многое другое...

Разработка дизайнов полиграфической продукции различной сложности, разработка фирменного стиля и представительских пакетов (полиграфия, сувенирная продукция), подготовка макетов различной сложности к офсетной и цифровой печати. Верстка.

При необходимости – написание статей, составление комментариев, используемых в разрабатываемой продукции – в прозе или стихотворной форме.

Мои плюсы:

-хорошее знание офисного пакета, отличное владение основными дизайнерскими программами: Photoshop, Illustator, CorelDraw; работа в QuarkXPress, PageMaker, In Design (все на базе Windows)

-опыт prepress-подготовки полноцветных макетов, конвертация содержимого из офисного пакета программ в дизайнерские форматы, автоматическая нумерация в больших объемах (CorelDraw, PageMaker), работа с форматом PDF, сканирование позитивов и негативов, ретушь

-знакомство с постпечатной обработкой, позволяющее реально оценивать возможность изготовления нестандартной продукции

-рисунок от руки (карандаш, тушь, акварель), академический рисунок и живопись, бумажное конструирование (упаковка), работа с тканью и др. материалами в различных техниках

-имеется опыт написания статей на различные темы (журнал «5 минут», газета «СтудДень», «Волжский комсомолец»