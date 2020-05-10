nassy_bass

Графический дизайнер | Инфопродукты | Брендинг

Мой опыт работы: 1,5 года, а последние 6 месяцев я занимаюсь оформлением печатных материалов для блогеров.Преимущества работы со мной:~ Магничу взгляд читателя к вашим строкам;~ Выполняю свою работу раньше дедлайнов;~ Если чего-то не знаю, учусь;~ Всегда на телефоне;Что получите вы?~ офигенного специалиста, нацеленного на результат, а не лишь бы-лишь бы;~ БЕСПЛАТНУЮ вычитку материалов (у меня пунктик на орфографию и пунктуацию);~ дизайн, который выделит вас среди конкурентов;